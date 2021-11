CdS, Barbano prudente: “Il Napoli sta facendo bene, ma adesso viene il difficile”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport: “Domenica abbiamo visto una partita in cui il Napoli ha trovato difficoltà perfino in difesa, anche se abbiamo preso pochissimi gol qualche sbavatura ce la abbiamo. Centrocampo? E’ stato decisivo, Anguissa ha fatto una prestazione mostruosa insieme a Fabian. Insigne? Senza di lui si nota la differenza, con o senza di lui Napoli e nazionale sono due squadre diverse, si è sentita anche la mancanza di Osimhen. Zielinski al di là del gol, è un giocatore che tecnicamente è dotato ma pecca di personalità, non mi sembra al centro del progetto. Il Napoli ha fatto tantissimi punti ma adesso viene il difficile, deve affrontare molte big e cercare di gestire queste situazioni. Elmas? È cresciuto moltissimo, ha acquisito molto più responsabilità rispetto al passato ed è diventato molto importante quindi bisogna dargli fiducia. Non voglio dire che il Napoli non sia una squadra da scudetto ma deve risolvere alcuni problemi".