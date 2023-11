Cds, Giordano: "4-3-3? Non lo so, non è un calcio che appartiene a Mazzarri. Ho un dubbio"

Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano è intervenuto a Radio Marte: “Faccio fatica a credere che Mazzarri possa calarsi in un calcio che non gli è mai appartenuto. Però non voglio nemmeno avere pregiudizi. Io credo che i calciatori del Napoli non abbiano nessuna responsabilità di tutta questa situazione caotica dalla quale sono stati travolti. I calciatori potrebbero aver sbagliato un rigore, un'occasione ma sono dettagli. Loro hanno eseguito gli ordini che arrivavano dall'alto. Sia per il gioco che per i rinnovi contrattuali. Quindi non sono responsabili di nulla. A me non piace fare battaglie sui nomi.

Tudor mi piace ed è diverso da Mazzarri, come dice anche la carta d'identità. Concettualmente si può dire che a 3 avrebbe giocato Tudor e a 3 poteva giocare Mazzarri e vedremo se continuerà a farlo. Non so se si metterà a giocare a 4. Mi auguro che lo faccia solo se ci crede, se è convinto di essere padrone del sistema di gioco. Se è un compromesso con se stesso per darsi un'altra chance sarebbe un errore”