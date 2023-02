Cds, Giordano: "Alla fine dei due anni di Gattuso la situazione era drammatica"

Il giornalista Antonio Giordano è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista Antonio Giordano è intervenuto a Radio Marte: "Il Napoli non ha debiti? Non vale uno scudetto ma vale la reputazione, ma forse anche di più perché ti consente una libertà assoluta, con la possibilità di fare calcio senza passare per le banche. Merito della società, del managment, di Giuntoli e Spalletti. Non dimentichiamo che alla fine dei due anni di Gattuso, senza qualificazione in Champions per due anni, c’era una situazione ai limiti del drammatico, dal punto di vista sportivo.

L’attacco del Napoli di Spalletti supererà il record di quello di Sarri? Quest’ultimo segnò 115 gol, non sarà facile, anche se l’attuale squadra segna molto, specie in Champions. L’impermeabilità difensiva? E’ la capacità di essere squadra in pochi metri, l’equilibrio che riescono a dare anche gli esterni, il lavoro sporco di gente che ha qualità come Anguissa e Lobotka, per esempio. La sfida di domenica? Ogni gara ha una storia a sé, la Cremonese da’ di più in coppa perché è più serena, dovrebbe fare un miracolo ancora più grande della Salrnitana dello scorso anno per salvarsi. Ha però il dovere di andare in campo e dare il meglio di sé, pur se ha poche speranze".