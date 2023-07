Cds, Giordano: “Braccio di ferro con Lozano, situazione non semplice"

"Bisogna decidersi quanto e quando contano i contratti e se contano per tutti".

Nel corso di 'Ne Parliamo da Castel di Sangro', su Canale 8, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano: "Ho il sospetto che sia nato un bel braccio di ferro tra il Napoli e Lozano. Nell'amichevole con l'Hatayspor non è entrato, è una situazione non semplice. Bisogna decidersi quanto e quando contano i contratti e se contano per tutti. Se l'averlo fatto avvicinare alla scadenza ti costringe ad usare le maniere forti, c'è qualcosa che non torna. Quello certo è che il problema Lozano esiste".