Cds, Giordano: “Doppia designazione di Mazzoleni indecente, alimenta la cultura del sospetto"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport.

“Salernitana in Serie A? Salerno è una città sfortunata e disgraziata. Nei momenti più felici capita sempre qualcosa di terribile, come può essere la morte di un ragazzo durante i festeggiamenti. Anche nel 1998 ci fu l’alluvione di Sarno. C’è sempre questa cappa di dolore. Quando parlo della Salernitana ne parlo con grande sentimento perché mio padre – che mi ha avvicinato al calcio – tifata proprio per i granata.

Le lamentele del Benevento? Non credo che dietro la protesta di una società debba esserci una sommossa, perché altrimenti prendi i forconi e fai la rivoluzione. Ognuno risponde delle proprie azioni giustamente, altrimenti diventa un’altra cosa. Non credo che se il Milan si lamentasse di qualcosa, l’Inter dovrebbe starle dietro.

Juventus e i rischi del Napoli? E’ giusto che il sistema arbitrale intervenga immediatamente per non far capitare più le cose di Benevento. La doppia designazione di Mazzoleni in due partite consecutive del Cagliari è indecedente, induce ad alimentare la cultura del sospetto da cui tutti dovremmo stare lontani. Trentalange ora è davanti a una difficoltà estrema. Decidano cosa vogliono che pensiamo. Io non so che farmene di un arbitro che parla e dice cose ovvie.

Campionato? Eventualmente sia possibile entrare negli stadi dovrebbe esserci una decisione che riguardi la collettività e non solo alcune squadre. Se esisteranno le condizioni si proverà ad aprire per l’ultima giornata o per le amichevoli della Nazionale. Trovo indegno della storia della Juventus i 2 Scudetti esposti nel loro stadio dopo Calciopoli.

Osimhen? Destinato a fare progressi enormi, ancora tutti da costruire. Ha dei margini di miglioramento impressionanti. Giocatore per certi versi però già fatto e finito per chi vuole giocare in contropiede. Sono d’accordo sul fatto che il Napoli abbia subito infortuni che hanno pregiudicato la stagione ma avrebbe comunque potuto dare di più".