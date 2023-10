Cds, Giordano: "Garcia sarà esonerato! ADL l'ha deciso dopo il triplo cambio di domenica"

Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano è intervenuto a Tv Play

Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano è intervenuto a Tv Play: "Siamo a un giorno e mezzo dall'esonero di Garcia, mi meraviglierei se non accadesse. Non credo ci sarà dopo la sosta. Poi stiamo giocando sulla tempistica. Per me le frasi di De Laurentiis non ammettono diritto di replica, anzi testimoniano la lucidità del presidente. Per me De Laurentiis al 77esimo di domenica sera ha deciso di cambiare allenatore.

Ho parlato con Giuffredi ieri sera, lui sa che spesso non sono d'accordo con alcune cose, ma stavolta ha avuto ragione lui. Se lui parla e Garcia tace, ha torto Giuffredi perché la funzione del procuratore è diversa. Ma dopo ha ragione Giuffredi. Non puoi sospettare che uno assistito da Giuffredi da più di dieci anni dica di non essere d'accordo col suo procuratore. Al massimo lascia l'agente, ma non l'ha fatto.

Conte? In una situazione del genere così estrema non c'è ballottaggio. C'è Conte e basta. Poi è chiaro che se non viene fai il ballottaggio. Ma devi partire dall'alto".