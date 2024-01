Cds, Giordano: “Mazzarri? Se non batte il Verona, ADL farà riflessioni"

Antonio Giordano, giornalista de Il Corriere dello Sport, ha commentato a Canale 8 la prestazione del Napoli

Antonio Giordano, giornalista de Il Corriere dello Sport, ha commentato a Canale 8 la prestazione del Napoli: "In caso di ko con la Lazio? Si sarebbero aperte delle riflessioni e lo stesso accadrà se la situazione non migliorerà. Se non vinci col Verona il presidente ha il dovere di interrogarsi. Il Napoli dovrà giocare, ma soprattutto vincere. Il Napoli ha l’obiettivo di arrivare quarto o quinto, meglio quarto, ed arrivare al mondiale per club che ti da’ 100mln e per questi obiettivi devi vincere le partite di campionato ed almeno una col Barcellona ed una dei quarti”.