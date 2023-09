Cds, Giordano: "Mi auguro che Garcia sappia cosa vuole dal Napoli"

Antonio Giordano, giornalista del “Corriere dello Sport”, è intervenuto a Radio Marte

"Garcia, secondo me, domani dovrà ripartire da se stesso. Sarebbe troppo semplice rispondere che dovrebbe ripartire dal primo tempo con la Lazio. Quindi mi auguro che l'allenatore sappia cosa vuole da questo Napoli, cosa gli deve dare e come, avere quelle risposte che finora un po' ha avuto e un po' no. Trasmettere certezze dal punto di vista tecnico ma anche ambientale. Non so cosa aspettarmi in difesa perché ancora non conosciamo il metodo Garcia.

Questa è stata la prima sosta. Con Spalletti i calciatori tornavano dagli impegni con le nazionali e potevano subito giocare. Vedremo, dunque, domani sera. Però per le valutazioni anche elementari mi inducono a pensare che giochi Mario Rui al posto di Olivera".