Cds, Giordano: "Possibile si verifichi rifondazione l'anno prossimo, già due certi di andare..."

Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano è intervenuto a Radio Marte: "È probabile che si verificherà una rifondazione del Napoli anche perché succederanno molte cose. Andrà via Zielinski, molto probabilmente Osimhen, è andato via Elmas, Lozano e fatalmente qualche altra cosa cambierà. Quindi di fronte a 4/5 calciatori, strutture portanti del Napoli dello scudetto che verranno meno, ti troverai di fronte ad una rifondazione da affrontare, secondo me, in maniera netta.

Portandoti appresso le ambizioni e quindi non puoi pensare di non andare in Europa. E io non credo alla Champions. Anche credere all'Europa League può essere un punto di ripartenza. L'Anguissa visto contro il Sassuolo mi ha ricordato quello dello scorso anno o di due anni fa. Anguissa è stato un acquisto di dimensioni pazzesche. Un calciatore straordinario, di un’eleganza, di un fascino, di una fisicità, di un'intelligenza, di una versatilità. La capacità di coprirti l'ampiezza, la profondità, in alto e in basso. Di riempire l'area. Per me Anguissa rientra tra i 3/4 grandi colpi di Giuntoli”.