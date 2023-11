Cds, Giordano: "Rinnovare all'ultimo fa parte della cultura del club"

Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano è intervenuto a Radio Marte

Il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano è intervenuto a Radio Marte: “Rinnovare i contratti all'ultimo momento fa parte della cultura del club. È successo anche in passato. È una scelta quando non c'è più l'idea di credere in qualcuno e io, per esempio, in Zielinski crederei ancora oppure farei in modo da portare un beneficio al club al di là di quello che può essere l'ammortamento del capitale. Io credo che dietro questa strategia ci sia altro, cioè la volontà di risparmiare i soldi del rinnovo. Se tu rinnovavi Osimhen un anno fa, e da 4 lo portavi a 10, avresti già pagato 12mln in più.

È chiaro che se c'è un beneficio dal punto di vista economico per la società è rappresentato dalla capacità di essere sempre splendida dal punto di vista economico finanziario e quindi non si può muovere nessun tipo di appunto. Evidentemente è andata bene così e quindi continuano così. E' stato fatto un errore nel non sostituire Kim ma gli errori si possono commettere. L'importante è che non diventino alibi. Questo, però, mi sembra anche troppo poco per pensare che debba esserci un distacco così netto dall'Inter e dal Napoli di Spalletti”.