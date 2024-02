Cds, Giordano: “Se uno come Ostigard contesta Mazzarri è perché ADL gli ha tolto credibilità!”

Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Ne Parliamo il Lunedì

Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Ne Parliamo il Lunedì: “E’ una pagina così inelegante da far rabbrividire. Gli esoneri a volte sono giusti, poi dipende il modo in cui li cavalchi. E’ venuta meno l’eleganza che non appartiene a questo tempo. Poi scopriremo che Mazzarri agra pure lui un difetto, come a tutti quelli che vanno via. E’ successo a Sarri, Ancelotti, Gattuso… o Spalletti e Giuntoli decantati come grandi traditori.

Quale allenatore dopo le dichiarazioni di ADL sull’intervallo con Garcia ritiene di accettare la panchina e quelle pressioni! Perché uno notoriamente equilibrato come Ostigard al cambio all’intervallo si sente autorizzato a contestare l’allenatore? Perché l’allenatore non ha più credibilità e gliel’ha tolta ADL, non solo in Tv, ma andando negli spogliatoi e dimostrando di poter dire qualsiasi cosa, come a Garcia, Mazzarri e chissà se pure a Calzona”.