Cds, Giordano: “Solo Spalletti può avere il polso della situazione sul caso Insigne”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport.

“Insigne? Non so a chi conviene tutto questo ma so che finisce la storia. L’unico deputato a fare valutazioni al momento è Luciano Spalletti. Lui avrà il polso della situazione. Tutto ciò che decide Spalletti va rispettato, se deciderà di fare a meno di lui bisognerà capire. Via ora? Non capisco perché il Toronto dovrebbe spendere una cifra simbolica piuttosto che prenderlo adesso a zero.

Voto ad Allegri finora? 7, non era facile ereditare una formazione così complicata, ritrovarsi senza Ronaldo e vivere in una dimensione di difficoltà assoluta. Ci sono stati fattori ambientali che in un certo momento hanno lasciato sospettare a un collasso totale dell’ambiente. Riconosco ad Allegri capacità non comuni di conoscenza del mondo Juventus e non solo, oltre che di capacità di assemblaggio. Chiaramente il suo voto può essere modificato immediatamente perché la Juventus fuori dalle prime 4 non può permettersi di starci”.