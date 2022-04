CdS, Giordano su Osimhen: “Dopo i 100mln offerti dal Newcastle, ora spunta lo United”

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport: "Osimhen è seguito da mezzo mondo ed è vero che a gennaio il Newcastle ha fatto vedere 100mln, ma secondo me se torna il club inglese il nigeriano non va. Però poi bisogna verificare anche cosa farà il Newcastle, che squadra farà, che allenatore prenderò e che offerta contrattuale presenterà. Intanto a Osimhen non hanno mai smesso di seguirlo l’Arsenal e a sorpresa il Manchester United. Nell’immaginario personale di un giocatore ventitreenne lo United è una tentazione e se i Red Devils arrivano a certe cifre, la storia insegna, che certe operazioni vanno fatte. Se no ti ritrovi come nel caso di Allan, che stava per andare al Psg e non ci è andato più, il Napoli l’ha perso ed è stato persino costretto a non convocarlo a Milano come fece Ancelotti. A certe cifre è follia non vendere”.