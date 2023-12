CdS, Giordano svela: “Il 15 gennaio scade l’assicurazione di Zielinski. Se si fa male…”

Nel corso di “Ne Parliamo Il Lunedì” Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento attuale del Napoli

Nel corso di “Ne Parliamo Il Lunedì” Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento attuale del Napoli: "Oggi Osimhen, Zielinski, Elmas e Kvara sono un problema perché non li hai rinnovati prima per risparmiare. Ma ora è diventato complicato specie con Zielinski. Si abusa con formule e concetti abusati quali attaccamento alla maglia, rispetto per club e tifosi: vi ricordo solo che Piotr, professionista esemplare, dal primo gennaio non avrà neppure l'assicurazione.

Dovesse subire un infortunio sarebbe scoperto a trent'anni. Non mi sembra corretto. Rimasto Spalletti sarebbero stati risolti prima i casi contrattuali: o rinnovati o venduti. Ripeto, il 15 gennaio finisce l’assicurazione e se Zielinski si fa male è finita la carriera.

Vicenda arbitrale. Massa non è stato bocciato dopo l'Inter, anzi è stato promosso per arbitrare il match clou della serie B. E i suoi audio hanno certificato la sudditanza del VAR nei suoi confronti. Purtroppo una situazione inspiegabile e da condannare. Nel mercato del calcio Kvara non può valere meno degli altri. Non metto in discussione la politica finanziaria del Napoli ma la meritocrazia che rischia di svanire all'interno stesso di uno spogliatoio. Oggi sei arrivato ad un anno e mezzo dalla scadenza di uno dei più grandi centravanti del mondo e questa politica non può più funzionare".