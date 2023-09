Cds, Giudice: "Bilancio Napoli torna in utile. Club virtuoso, il Milan ci sta arrivando..."

Alessandro Giudice, giornalista ed esperto di finanza accoppiata al calcio e firma del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte

Alessandro Giudice, giornalista ed esperto di finanza accoppiata al calcio e firma del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Grazie alle cessioni di Kim e Lozano il Napoli ha fatto reali plusvalenze visto che i costi di entrambi erano stati già abbattuti dagli ammortamenti, che in genere sono quasi al 50% nel primo anno di militanza in azzurro. E’ un bilancio 2022/23 che probabilmente segnerà il ritorno all’utile dopo due di perdita abbastanza pesanti, dovute al Covid ma soprattutto dalla mancata qualificazione in Champions. In 19 anni di gestione di De Laurentiis di perfetto pareggio, 10 di utile e 9 di perdita, 177 mln di utili, 176 le perdite, sino al 2022, una gestione assolutamente sostenibile, un club che non ha camminato sulle proprie gambe senza contrarre rendite e ha abbondanza di cassa, avendo avuto riserve economiche e senza, a mia memoria, che il proprietario facesse aumenti di capitale. Il che non è negativo ed anzi è assolutamente corretto, chiariamo: se un imprenditore mette i soldi, aumentando il capitale, ogni tanto o ogni anno non è positivo, significa che l’azienda non è salute.

Il Napoli ha sempre agito in modo virtuoso, mentre altri ci sono arrivati dopo, come il Milan, che quest'anno non ha debiti. Atalanta e Sassuolo sono in positivo, ed anche la Lazio si è sempre autofinanziata, pur vivendo due stagioni difficili e con qualche perdita. Quest’anno, con il ritorno in Champions ed un mercato in uscita ricco, arriverà ad ammortizzare i costi. Quanto si guadagna con lo scudetto? Lo scudetto, di per sé, non porta un ritorno; aumenta la visibilità del brand, questo sì, migliorando l'appetibilità agli occhi degli sponsor, ma non cambia il mondo da un giorno all'altro. Quello che fa veramente la differenza è entrare o no tra le prime quattro, ovvero centrare la qualificazione alla Champions League, la più importante competizione continentale, perché significa mettere le mani su una fonte di ricavi sostanziosa e che incide non poco.

Il Napoli potrebbe arrivare a 12 milioni per lo stipendio di Osimhen? Se posso fare un pronostico, non credo che De Laurentiis arriverà alla doppia cifra per l'ingaggio: nello stile della società non c'è l'idea di fare follie per un calciatore, sarebbe una cosa molto azzardata e che comporterebbe delle conseguenze, in termini di monte ingaggi complessivo, che il Napoli ha sempre cercato di tenere molto contenuto. Se le richieste saranno di questo tenore, probabilmente il Napoli, come club dalla gestione sana, farà meglio a monetizzare con una cessione del calciatore l’anno prossimo”.