Cds, Polverosi: "Di Lorenzo non è un terzino ma un numero 10. Fa assist alla Totti..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport: "Davvero bisogna tornare al Milan di Sacchi o al Milan di Ancelotti per trovare esempi di una squadra italiana così dominante sia in Serie A che in Champions. Manca ora solo un ultimo passaggio: una grande vittoria simile, contro una nobile della Champions come Real o Bayern o il City... Non ho davvero più parole per descrivere cosa sta facendo Spalletti col suo Napoli. Questo Napoli ti fa diventare grullo, ti fa impazzire e va oltre qualsiasi immaginazione! La notizia clamorosa è che Kvara ha fatto una partita sottotono e comunque ha fatto un assist di tacco. L'ascesa di Di Lorenzo? È un numero 10, non un terzino.