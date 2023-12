Cds, Polverosi: "Il Napoli ha bisogno di giocatori come Bonucci"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista ‘Corriere dello Sport’.

TuttoNapoli.net

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista ‘Corriere dello Sport’: “Il mercato di gennaio? Le squadre sono indotte o in qualche caso costrette a fare un mercato diverso. Tra Coppa d’Africa, fallimenti, etc, la necessità c’è in quasi tutte. Una è l’Inter che deve sostituire Cuadrado, anche se è una necessità limitata. Il Milan è costretto proprio. Il Napoli può perdere Anguissa e Osimhen per più di un mese. Poi rientrare non è mai una cosa automatica. Il Napoli ne ha bisogno tantissimo. La Juventus è da inizio anno che non ha due centrocampisti. La Fiorentina ha bisogno di trovare un terzino destro, ha bisogno di un altro esterno.

Nel mio articolo di oggi ho fatto un esempio di qualche anno fa. L’Inter a gennaio prese Podolski e Shaqiri. Fecero entrambi una quindicina di partite a testa, facendo un gol a testa. Perché il tempo di ambientarsi e la stagione è finita. Ci vogliono giocatori come Bonucci, il Napoli ne ha veramente bisogno. Serve la conoscenza del campionato, vanno messi dentro giocatori che già sappiano cosa fare. Mazzocchi e Faraoni vanno benissimo per fare i terzini destri di riserva. Il Napoli ha estrema necessità di calciatori così.

Napoli al settimo posto? Siccome sono professionisti, i giocatori dovrebbero pensare che la prima responsabilità è la loro di tutto ciò”.