Cds, Polverosi: “Kvara e Osimhen dominati da Kayode e Milenkovic. Garcia? Cambi illogici”

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista: "Il passo indietro compiuto dal Napoli è stato inaspettato e preoccupante. La Fiorentina ha giocato 45' che hanno rasentato la perfezione, poi ha tenuto botta. E il Napoli non ha mai raggiunto l'intensità ed il ritmo dei viola. Ha sofferto sia fisicamente che tatticamente la formazione di Italiano. Gli azzurri hanno sulla carta un altro valore, Kvaratskhelia è stato messo a bada dal ragazzino Kayode: non me l'aspettavo! Osimhen ha sfruttato due errori clamorosi della difesa della Fiorentina, poi Milenkovic lo ha chiuso in tutto. Idem Lobotka e tanti altri: insomma non mi aspettavo che il Napoli perdesse nettamente tutti questi duelli individuali. Il cambio di Politano poi è stato inspiegabile, era l'uomo più pericoloso ancor più di Kvara e Osimhen. E lo stesso cambio di Osimhen, mi lascia perplesso: soprattutto quando devi pareggiarla...

I cambi di Garcia non sono rientrati nella logica della partita. Quando li ho visti ho pensato: "Ma che li ha fatti, Italiano?" così da alleggerire gli avversari (ride ndr). Ieri il Napoli ha compiuto cinque passi indietro! Italiano? Chissà ora ADL cosa avrà in mente, il Napoli è stato annichilito da lui. E' come se conoscesse l'antidoto per frenarlo e batterlo. La cosa grave per il Napoli è che aveva persino due giorni di recupero in più rispetto alla Fiorentina. Gli azzurri sono letteralmente crollati. Questa non è più la squadra di Spalletti, ma non è ancora quella di Garcia: il guado è davvero grigio e fa perdere tanto al Napoli. L'intesa Kvara-Osi quasi non funziona più, ora il gioco è individuale e non porta a nulla. Ormai siamo ad ottobre, serve chiarezza e identità".