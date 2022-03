CdS, Polverosi: "L'Italia ha finito il suo effetto magico con l'ultimo Europeo"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista: "Gli allenatori, i commissari tecnici si legano al gruppo che creano. Valcareggi sbagliò nel '74 perché portò tanti giocatori del gruppo suo che non andavano bene, erano andati. Bearzot nell'86 ci fece perdere nello scontro diretto con la Francia perché portò Tardelli, Paolo Rossi, il suo gruppo che però era andato. Posso andare avanti con tanti casi analoghi. Prandelli nel 2014 mise la Nazionale sulle spalle di Balotelli. Ci fosse stato qualunque allenatore al posto di Mancini, dovendo scegliere in base alla condizione non ci sarebbe stato dubbio tra Tonali e Barella, con il primo che sta sicuramente meglio. Lo stesso Insigne è stato fatto fuori anche da Spalletti perché non in condizione. Sostengo la teoria del ct da un colpo e via. Mancini è stato il più bravo a selezionare, ma poi dopo aver vinto l'Europeo finisce il ciclo e si volta pagina. L'Italia ha finito il suo effetto magico con l'ultimo Europeo, poi non è più stata squadra".