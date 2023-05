CdS, Polverosi sul ds Accardi: "Per lavorare con Corsi bisogna essere veramente bravi"

Un bel po’ di Empoli nello scudetto del Napoli? Non c’è dubbio, soprattutto Spalletti, ancor più di Sarri, è il prototipo dell’empolese".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista Corriere dello Sport: "Nei prossimi anni, da Empoli, dai 2008 e 2010 verranno fuori grandi talenti. Corsi è diventato presidente dell’Empoli nel 1991 e da allora, è arrivato per la prima volta in Serie A nel 1996 con Luciano Spalletti e fino ad oggi, il prossimo sarà il 13° campionato di Serie A. Nella storia dell’Empoli, anche quella antica, ha questo fiuto per i giovani.

Un bel po’ di Empoli nello scudetto del Napoli? Non c’è dubbio, soprattutto Spalletti, ancor più di Sarri, è il prototipo dell’empolese. Spalletti ha fatto la storia dell’Empoli.

Pietro Accardi? Non lo conosco personalmente, posso solo dire ciò che ha fatto. Il presidente dell’Empoli è molto particolare, si confronta spesso con gli allenatori, quindi i direttori sportivi devono essere veramente bravi per stare con lui, devono avere fiuto come lui.

Vicario l’hanno preso e pagato 8 milioni, quanto costa adesso? Parisi l’hanno preso a 500 mila euro. Baldanzi è trequartista ed ha una tecnica pazzesca, ma Fazzini, in prospettiva, è il giocatore più completo. Ha tecnica, ritmo, intensità, visione di gioco. Cambiaghi pure è molto bravo, ha fatto molto bene quest’anno, lo vedrei in una grande, ma è dell’Atalanta".