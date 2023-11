CdS, Salvione: "Da Mazzarri mi aspetto i titolarissimi e nessuna ingenuità"

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online.





A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online.

È ancora presto, secondo lei, per dire che la Salernitana è all’ultima chiamata per la salvezza? “Siamo a novembre. Abbiamo visto fare rimonte pazzesche proprio da questi momenti della stagione. Proprio Mazzarri fu in grado di guidare la Reggina ad una cavalcata. Se è presto per dire ultima spiaggia, è anche vero che la Salernitana è chiamata a fare punti per non complicare ulteriormente la situazione”.

Il Napoli ha scelto di per l’esonero di Garcia, nonostante la situazione in classifica fosse migliore di quella di Roma e Lazio. Dunque, cosa crede abbia pagato il tecnico francese? “La voglia di voler cambiare per forza le cose, di non voler avere, probabilmente, l’umiltà di dire ‘questa è una macchina che corre perfettamente da sola, devo soltanto cercare di non farla sbandare’. Mi viene in mente Allegri che diceva della necessità di non toccare troppo una squadra che riusciva ad esprimersi ottimamente da sola. Garcia ha pagato anche dal punto di vista dialettico, con qualche uscita infelice. Il campo, poi, ha detto che il feeling con la squadra non era scoppiato, così come con la piazza. Ho letto un po’ di commenti ed ho sentito un po’ di gente dopo la conferenza di Mazzarri. Il tecnico toscano perderà e vincerà le partite, come succede per molti allenatori, ma vedo un certo feeling dialettico con la piazza. Questo sarà importante anche per il rapporto con lo spogliatoio, con qui penso ci sia già un bel clima”.

Quali saranno i cambiamenti tattici di Mazzarri già nella prossima sfida? “Mazzarri credo che cercherà di dire ai giocatori di ripetere quel che è stato fatto lo scorso anno. L’allenatore azzurro, in conferenza, è anche stato furbo nel non voler anticipare nulla a Gasperini. Mi aspetto una formazione dei titolarissimi, utilizzando un termine caro allo stesso Walter. Soprattutto, non mi aspetto sorprese, se non una gestione gara accorta. Nella mente dei tifosi c’è sempre la sostituzione di Osimhen a Bologna, l’aver rinunciato a Kvara contro l’Empoli. Dunque, nella gestione della gara di Mazzarri non mi aspetto ingenuità o mosse che possano lasciarti con l’amaro in bocca. Pensiamo a quel Napoli-Lazio quattro a tre, in campo c’era tutto l’attacco a disposizione del Napoli con Lucarelli, Mascara e Cavani. Walter utilizzerà tutte le carte a sua disposizione. D’altronde, ci ha abituato a non mollare nulla fino alla fine”.

Possiamo dire che il mercato dei rossoneri non si sia rivelato determinante? “Dirò la verità, ad inizio campionato ero convinto che Chukwueze potesse diventare un giocatore capace di fare la differenza. Non è semplice dimostrare il proprio valore quando si gioca con il contagocce e, finora, il nigeriano ha giocato pochissimo. Il mercato del Milan ha messo dentro tanti giocatori nuovi e, in queste circostanze, c’è sempre bisogno di un periodo di ambientamento. Loftus-Cheek ha dimostrato, sin da subito, di poter essere un calciator importante per il Milan, così come Reijnders. Altri, invece, hanno avuto poche possibilità. Si potrebbe fare lo stesso discorso per Beltran a Firenze, di cui si dice che non riesca ad essere prolifico. Quel che sostengo, però, è che bisogna dare ai giocatori il giusto tempo per esprimersi”

Per lo Scudetto è una corsa a due tra Juventus e Inter? “La classifica dice questo, tocca alle altre inseguire. Milan e Napoli, che sono le dirette inseguitrici, ci hanno messo del loro. La Juventus ha potuto contare sula solidità difensiva e, dunque, riesce a tenere il passo dei nerazzurri, la rosa più attrezzata del campionato. È chiaro che gli impegni in coppa saranno un minus per l’Inter quando si arriverà nei momenti cruciali. Per lottare con i nerazzurri e la Juve, tuttavia, Milan e Napoli dovranno cambiare passo”