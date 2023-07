CdS, Salvione: "Due nomi in pole per la difesa. Osimhen? Non sembra stia per partire..."

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore del Corriere dello Sport online

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore del Corriere dello Sport online: "E’ solo questione di ore, poi Kim diventerà un giocatore del Bayern Monaco. Una trattativa ormai definita, di cui restano da limare solo i dettagli. Sul sostituto si rincorrono diverse voci, di recente sembra balzato in pole position Kilman del Wolverhampton. Potrebbe costituire una delle soluzioni preferito, anche se è valutato 40 milioni. Una trattativa complicata, e non sono da escludere virate su altri obiettivi, come Le Normand che costituisce ulteriore oggetto del desiderio ed altrettanto costoso. Danso? Non è attualmente in prima fila, almeno non come Kilman e Le Normand”.

Il Napoli come si muoverà a centrocampo? “Ci sono tante possibilità. Conosciamo tutti l’enorme stima di Garcia per Maxime Lopez, con cui ha lavorato a Marsiglia. Le parole del calciatore mi sembrano molto chiare in tal senso. Sarebbe un colpo importante, anche in funzione delle alternative a centrocampo. Bisognerà valutare la volontà del club di disimpegnarsi in un simile investimento. Tousart potrebbe essere un’alternativa al giocatore del Sassuolo”.

Ci sono sviluppi sul futuro di Gollini e Bereszyński? “Il polacco mi sembra, ormai, lontano da Napoli. Il messaggio di saluti è stato abbastanza chiaro. SU Gollini andranno invece fatte valutazioni sull’alternanza con Meret. Bisognerà attendere ulteriori sviluppi per conoscere il futuro del portiere ex Atalanta”.

Osimhen giura amore e fedeltà al Napoli, ma se arrivano 150 milioni come si fa a rifiutare? “Il problema è che devono arrivare… Evidentemente, al momento non ci sono ancora squadre capaci di assecondare le richieste del presidente. Quando arriveranno, e se arriveranno, calciatore e società le valuteranno sicuramente. Ciò detto, le recenti dichiarazioni del nigeriano non mi sembrano quelle di un giocatore in procinto di partire. Finché non ci saranno offerte ritenute congrue, dunque, Osimhen sarà ben lieto di rimanere in azzurro”.