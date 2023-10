CdS, Salvione: “Garcia non ha letto i giornali? Situazione molto delicata"

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online.

Che impegno sarà quello della Nazionale conto Malta? “Giocherà dopo una settimana quasi assurda per quanto accaduto. Starà a Spalletti dare le giuste motivazioni alla squadra che non ha certo vissuto emozioni positive. Anche se l’avversario non è dei più complicati un successo potrebbe significare molto per la squadra”.

Commento sulle convocazioni di Spalletti? “Spalletti ha fatto delle scelte molto precise. Ha spiegato le convocazioni affermando di basarsi sulla condizione dei calciatori e, dunque, possono dirsi momentanee. Anche l’assenza di Politano è da ritenersi come una scelta provvisoria e non certo una bocciatura”.

Come crede possa influire la vicenda scommesse sulla prestazione degli azzurri? “C’è sempre da essere garantisti. Zaniolo, Tonali e Fagioli sembra siano già stati condannati dalla piazza, ma è opportuno attendere gli sviluppi delle indagini. Ciò detto, credo possa essere soltanto una motivazione in più per la squadra. C’è da mostrare orgoglio e, per un gruppo molto unito, quando accadono certe c’è sempre qualcosa in più da voler dimostrare, anche per i compagni”.

Nei club ci sarà la stessa reazione o crede che qualche calciatore possa portare malumore all’interno del gruppo squadra? “Non mi aspetto ripercussioni clamorose all’interno dei club. Sono emerse, inoltre, già le prime linee difensive. Se i giocatori, come si è affermato, giocavano soltanto su blackjack e poker, non vedo come possa essere minata la serenità del gruppo. Diverso il caso, invece, se si dovesse scoprire che i suddetti calciatori puntavano anche sulle partite delle rispettive squadre. In tal caso, verrebbe lesa la lealtà sportiva, ma ripeto che, prima di fornire giudizi, andrebbero attesi gli sviluppi degli organi giudiziari”.

Politano merita più spazio? “Credo sia uno dei migliori giocatori del Napoli in questo avvio di stagione. Con Garcia è vero non abbia un minutaggio alto, ma è altrettanto vero che parta spesso titolare. Una partenza di Matteo, tanto positiva per qualità di rendimento, non nego mi abbia sorpreso. La scorsa stagione, inoltre, divideva la fascia con Lozano. Quest’anno, Lindstrom non viene considerato una vera alternativa”.

La presenza di De Laurentiis agli allenamenti può dare fiducia o continuare a delegittimare il tecnico? “Faccio una domanda: in questi dieci giorni, Garcia non ha letto i giornali? Lo stesso non hanno fatto i calciatori? Credo che la situazione sia chiara sotto gli occhi di tutti. Mi auguro che la presenza del presidente possa risolvere la situazione, ed aiutare a ritrovare la determinazione. Al momento, però, credo sia una situazione molto delicata. Tutti sanno tutto, e non c’è bisogno di raccontare quel che è accaduto”.