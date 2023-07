CdS, Salvione: “Itakura è un profilo che nella lista è dietro a due difensori”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online.



Itakura profilo giusto per il Napoli, anche considerando il rischio della Coppa d’Africa da disputare a gennaio?

“Quando vengono fuori tutte queste opportunità dico sempre una cosa. È chiaro che il Napoli sonda più piste, come Mavropanos. Sono tutte piste reali, va però capita la volontà del Napoli di affondare. Il preferito, ad oggi, credo resti Kilman. Chiaramente, Itakura è un profilo che nella lista è dietro all’inglese ed a Le Normand, ma riserva diversi vantaggi finanziari. Il Napoli continuerà a fare valutazioni, e dal momento in cui arriveranno i soldi da Monaco – per la cessione di Kim – la dirigenza tirerà una linea e giungerà al dunque”.