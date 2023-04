CdS, Salvione: "Le rotazioni di Spalletti più ragionate e funzionali di quelle scelte di Pioli"

“A parte Di Lorenzo, non credo che il Napoli abbia Robocop in campo".

La partita di Champions può distogliere l’attenzione degli azzurri dalla sfida contro gli scaligeri? “ A parte Di Lorenzo, non credo che il Napoli abbia Robocop in campo. Fare ampio turnover, dunque, è comprensibile, sarebbe impossibile reggere tre gare di una simile intensità in una sola settimana. D’altronde, le rotazioni di Luciano mi sembrano ben più ragionate, e funzionali, di quelle scelte da Pioli. Il Milan ha già fatto ampio turnover contro l’Empoli e si accinge a cambiarne dieci contro il Bologna. Eppure, la qualificazione Champions non mi pare in cassaforte. Ben vengano le rotazioni di Spalletti, che prevederanno un attacco inedito con Politano e Lozano ai lati, ed il ritorno di Juan Jesus e Demme dal primo ”.

Roma società d’esempio per l’entusiasmo dei tifosi? “La società giallorossa continua in un lavoro cominciato già lo scorso anno. È un progetto che si cura del tifoso, come nel caso della politica di vendita dei biglietti. Sotto questo punto di vista credo che il Napoli possa fare sicuramente meglio, al fine di coinvolgere i propri tifosi. A volte, è giusto avere dei riguardi verso i propri sostenitori. Il fatto di condannare a prescindere i gruppi organizzati potrebbe rivelarsi un errore. Non comprendo, difatti, perché non si possa concedere ai tifosi di supportare la squadra con bandiere e tamburi. Ci siamo resi conto quanto, anche per una squadra forte come il Napoli, possa essere difficile fare a meno del loro sostegno”.

Che gara si aspetta al ritorno contro i rossoneri? “Il Napoli è chiamato a fare la gara, anche se già all’andata ha saputo imporsi. Mi aspetto una squadra propositiva, che però dovrà stare attenta a non scoprirsi. Il Milan è letale in ripartenza, e per questo i partenopei dovranno avvalersi di pazienza ed evitare di prestare il fianco agli avversari”.