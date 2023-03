CdS, Salvione: "Napoli poco brillante, sarà fondamentale ritrovare fame e determinazione"

"Naturalmente, il vantaggio è tale da assorbire passi falsi come quello del Maradona”.

In caso di successo della Juventus e di revoca della penalizzazione, il campionato potrebbe riaprirsi? “ Credo che il campionato sia esclusivamente nelle mani del Napoli, che dovrà fare tesoro della sconfitta di ieri. Probabilmente, l’atmosfera di grande entusiasmo non ha giovato alla squadra. Ci sarà, dunque, bisogno di tenere entrambe le mani salde sul volante, come affermato da Spalletti. Il traguardo non è ancora raggiunto, e sarà fondamentale ritrovare fame e determinazione già nella prossima partita, nonostante il calendario poco favorevole. Naturalmente, il vantaggio è tale da assorbire passi falsi come quello del Maradona ”.

Commento sulla sconfitta contro la Lazio? " È stata una partita particolare. Gli azzurri non erano brillanti ed incisivi come al solito. La Lazio, invece, è stata famelica e non ha lasciato null’altro che briciole all’avversario. Tuttavia, sarebbe stato più giusto un pareggio in una gara priva di particolari emozioni. Gli uomini di Sarri sono riusciti a trovare una grande giocata che ha risolto il match, con il merito del tecnico laziale nell’aver individuato la mossa tattica migliore nell’uruguaiano ”.

Più meriti della Lazio o demeriti dei partenopei? “Entrambi. Il Napoli non ha, infatti, giocato come sinora fatto in stagione. Gli azzurri non hanno avuto la stessa brillantezza, soprattutto nelle giocate, delle precedenti giornate. Ciononostante, la gara tattica dei biancocelesti è stata impeccabile. La Lazio è stata corta e compatta, impedendo ai partenopei di trovare le consuete vie centrali. Sarà una sconfitta che potrà aiutare a comprendere come il traguardo non sia ancora raggiunto”.

Le milanesi possono avvicinarsi agli azzurri? “Non sono partite semplici quelle che vedranno impegnate le milanesi. Inoltre, in caso di successo della Juventus a Roma il distacco dai bianconeri sarebbe inferiore rispetto a Milan ed Inter. Tuttavia, il Napoli dovrà guardare a sé stesso, più che alle avversarie”.

Previsioni su Roma-Juventus? “La Roma è chiamata e reagire dopo la sconfitta di Cremona. La vittoria della Lazio mette tanta pressione ai giallorossi in zona Champions. La Juventus insegue, invece, l’impresa di una qualificazione in Coppa Campioni insperata. Sono, tuttavia, squadre che concedono molto poco, molto sarà dunque deciso dagli episodi e dall’invenzione dei singoli. In campo, d’altronde, ci sono calciatori come Di Maria e Dybala che sapranno offrire giocate determinanti”.