CdS, Salvione: "Se il Napoli va in Champions Insigne rinnoverà"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport: "Jorginho? I rigori sono un terno al lotto, e li sbaglia solo chi li tira. Quando è decisivo, sono pochi quelli che se la sentono, questo me lo hanno confessato tanti calciatori. Ieri sera c’era una pressione su Frello davvero incredibile ed è andata com’è andata, purtroppo. Oltre a quelli sbagliati, dobbiamo ricordare anche quelli che ha segnato e che, tipo, ci hanno portato alla finale di Euro2020.

Fabian Ruiz? Il Napoli, in estate, avrebbe preso in considerazione delle offerte ritenute congrue, poi il discorso rinnovo è stato accantonato. L’avvio di stagione ad altissimi livelli potrebbe cambiare le carte in tavola. Sono convinto, però, che se gli azzurri dovessero concludere positivamente la stagione, ovvero qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, diverse situazioni relative ai rinnovi si risolveranno positivamente, e mi riferisco anche ad Insigne”.