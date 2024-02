CdS, Salvione: “So che Mazzarri ha grande considerazione di questo nuovo acquisto”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online.



© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Qual è stato l’acquisto migliore e, soprattutto, più utile per il Napoli?

“Ngonge è quello che stuzzica di più. Un investimento importante, voluto personalmente da De Laurentiis. So che Mazzarri ha una grande considerazione di Traorè. Inizialmente, c’era un po’ di scetticismo sulle sue condizioni, ma il suo rientro in panchina può essere incoraggiante. Vedremo quel che riuscirà a dare Dendoncker. Ho riscontrato pareri positivi sul belga, anche se vedremo l’approccio fisico che il centrocampista saprà garantire. Una delle armi che la squadra può avere è quella di giocare con due mediani di intensità, come Dendoncker e Anguissa, o con i tre trequartisti dietro la punta. Ciò detto, non parliamo di calciatori che possano spostare gli equilibri, ma è opportuno attendere il giudizio del campo per giocatori che potrebbero fornire un contributo importante”.