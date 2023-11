CorSera, Scozzafava: "Garcia mi ha mancato di rispetto, ma poi mi ha chiesto scusa"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "In sala stampa, all'Arechi, ho fatto una domanda a Garcia sulle parole di Di Lorenzo. La sua risposta è stata inopportuna, quando risponde fa bene a contare fino a dieci, ma il sig. Garcia s'è messo a ridere. Quando si lavora non si ride, è una mancanza di rispetto. Finita la conferenza stampa ho parlato con Garcia, non avrei mai fatto passare un episodio del genere e lui mi ha chiesto scusa più volte dicendomi che non c'entravo io. Ho trovato anche umile il suo gesto. Il mister è un po' nervoso, forse è un meccanismo di autodifesa perchè si sente pressione e gli occhi addosso. Però ha avuto la percezione di non avere da subito una stampa a suo favore. Molte delle uscite che fa le interpreto come un'autodifesa. E' il suo modo di alzare una barriera che potrebbe anche abbassare col tempo.

Lindstrom? E' un calciatore che ha delle qualità tecniche importanti. Questo è un momento d'incertezza, bisognerebbe avere una posizione in classifica diversa per consentire a Lindstrom di avere più spazio. Le scelte dell'allenatore non vanno discusse, nessun tecnico metterebbe in campo qualcuno che non gli darebbe il massimo".