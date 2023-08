Dazn, Ambrosini: "Raspadori più congeniale a sinistra, con Cajuste e Veiga maggiori alternative"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel pre-partita di Frosinone-Napoli su Dazn, è intervenuto l'opinionista ed ex calciatore Massimo Ambrosini: "Raspadori giocherà sicuramente meglio a sinistra che a destra, dove è stato provato nel pre-campionato e in una posizione più congeniale rispetto a quella di mezzala. Per quanto riguarda Cajuste, Anguissa è una perdita importante perché la vera anima di questa squadra, ma è un acquisto importante per completare il reparto. Con Gabri Veiga sono giocatori diversi e giovani. Da oggi inizieranno quella varianti a quello spettacolo che abbiamo visto l'anno scorso.

In termine di alternative a centricampo il Napoli ha sicuramente qualcosa in più, ci sono anche il jolly Elmas e il confermato Zielinski, che sembrava destinato a partire. Per vincere con continuità deve mantenere un blocco per tanto tempo, come hanno fatto Juve e Inter, questo deve fare il Napoli".