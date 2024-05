Dazn, Behrami: "Non qualificarsi in Europa renderebbe difficile creare una squadra di livello"

Valon Behrami, ex calciatore azzurro e oggi commentatore DAZN, ha parlato nel pre-partita di Fiorentina-Napoli

Valon Behrami, ex calciatore azzurro e oggi commentatore DAZN, ha parlato nel pre-partita di Fiorentina-Napoli: "È una partita molto interessante. Il Napoli ha l'ultima occasione, dall'altra parte la Fiorentina può proteggere questa posizione che sarà anche un bonus in più in caso non dovesse riuscire a vincere questa storica finale. È davvero una partita che mette in palio cose molto importanti".

De Laurentiis ha detto che non sarebbe un dramma non qualificarsi in Europa, pensi che sia così?

"Non credo che sia così, perché sappiamo che ha fatto tantissimo per mantenere il livello europeo. Perderlo dopo che hai vinto la stagione dell'anno scorso sarebbe un passo indietro nella costruzione in prospettiva. Il pubblico di Napoli è molto esigente, poi riuscire a mettere in piedi una squadra senza rotazione rende difficile alzare il livello. Quindi dal punto di vista della costruzione penso sia veramente un passo indietro secondo me, difficile da digerire".