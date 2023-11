Dazn, Borghi: "Il Napoli di quest’anno sarebbe stato una patata bollente per chiunque”

Stefano Borghi, giornalista di Dazn, ha parlato del momento del Napoli ai microfoni di Cronache di spogliatoio

Stefano Borghi, giornalista di Dazn, ha parlato del momento del Napoli ai microfoni di Cronache di spogliatoio: “Il Napoli di quest’anno sarebbe stato una patata bollente per chiunque, ma per il pregresso, ovvero per la straordinarietà dell’anno scorso. Poi ci sono stati tanti errori in diversi momenti, in tante situazioni e nelle dichiarazioni. Uscivano troppe voci, anche da parte di Garcia. Io sono rimasto perplesso più volte quando Garcia in più momenti ha messo in discussione il 4-3-3 come sistema di riferimento.

Se il problema è la squadra che non vuole accettare un cambiamento, allora il problema non è il sistema di gioco. Sono successe tante cose a Napoli e troppo presto. Alla fine tutto è esploso”.