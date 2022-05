Dazn, Borghi: “Napoli senza personalità nei momenti cruciali, è una costante...”

Stefano Borghi, giornalista e telecronista Dazn, tramite il suo canale YouTube ha parlato della stagione del Napoli

Stefano Borghi, giornalista e telecronista Dazn, tramite il suo canale YouTube ha parlato della stagione del Napoli: “Io credo che il Napoli poteva essere più protagonista, aveva sia un valore tecnico di squadra che una guida per poter assaltare il tricolore fino in fondo. Al Napoli è mancata personalità, presenza nei momenti determinanti e spesso sono stati momenti casalinghi. Anche quest’anno il gruppo squadra del Napoli si è dimostrato non in grado di arrivare fino alla fine per vincere. Questa è stata una costante negli ultimi anni: Benitez, Sarri, Ancelotti, Gattuso e ora Spalletti. Siccome gli allenatori sono cambiati, credo che le principali cause siano da trovare nel gruppo squadra”.