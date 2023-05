Dazn, Borghi: “Se Spalletti lasciasse, ci rimarrei male. Non è il momento giusto…”

Stefano Borghi, giornalista, ha parlato a Dazn del futuro di Spalletti

TuttoNapoli.net

Stefano Borghi, giornalista, ha parlato a Dazn del futuro di Spalletti: "Non riesco a credere sia una decisione unilaterale da parte del club, sarebbe folle. Io mi aspetto che vengano chiarite le motivazioni del probabile divorzio. Se l'avesse deciso l'allenatore, ci rimarrei male. Questo non era il momento buono per lasciare. Spalletti ha costruito qualcosa di spettacolare anche in Europa. Credo ci sia un qualcosa sotto che va detto e che va chiarito".