DAZN, Cannavaro Jr: "Il Napoli è come una monetina, non sai mai cosa succede"

Nel pre-partita di Inter-Napoli, l'ex capitano azzurro Paolo Cannavaro è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Per il Napoli è difficile stasera, a Milano storicamente non è mai facile vincere. Ma il Napoli è come una monetina, non sai mai cosa succede. Quando a volte sembra che sta per morire, durante la partita risorge, quando invece sembra che sta per portare la gara a casa può incappare in errori e pareggiare o addirittura perdere”.