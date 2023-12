Dazn, Ferrara: "Ingenuità di Politano, ma l'espulsione è eccessiva"

Ciro Ferrara, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Roma-Napoli

TuttoNapoli.net

Ciro Ferrara, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Roma-Napoli. "Ci poteva stare l'ammonizione, ma l'espulsione mi sembra eccessiva. Rimane un'ingenuità di Politano, ma il suo non è un calcio, è una roba lieve. Non c'è niente di cattivo".