Dazn, Ferrara: "Ok Osi e Kvara, ma è Di Lorenzo il più determinante per il Napoli"

L'ex difensore napoletano Ciro Ferrara, oggi opinionista per DAZN, ha così parlato di Giovanni Di Lorenzo, capitano degli azzurri campioni d'Italia.

TuttoNapoli.net

L'ex difensore napoletano Ciro Ferrara, oggi opinionista per DAZN, ha così parlato di Giovanni Di Lorenzo, capitano degli azzurri campioni d'Italia: "Ho un debole per Di Lorenzo. L'abbiamo detto e ridetto: ok Osimhen e Kvara, ma lui è il giocatore più rappresentativo della squadra, per come sta in campo e comunica, per il rendimento che è riuscito ad avere in tutti questi anni. È stato lui il giocatore determinante per questo Napoli".