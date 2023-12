Dazn, Ferrara stronca i calciatori: "È ingiustificabile! Ora non possono incolpare Garcia"

Ciro Ferrara, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Roma-Napoli

Ciro Ferrara, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Roma-Napoli: "Il fatto che Mazzarri sia un traghettatore non giustifica prestazioni sottotono. Si parla che i giocatori non volessero Garcia, ma nel momento in cui c'è il cambio allenatore ci deve essere una reazione. Bisogna iniziare a dimostrare":