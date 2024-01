Dazn, Giaccherini: "E' la vittoria del gruppo! Demme e Zerbin entrati col piglio giusto"

Emanuele Giaccherini, ex calciatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria degli azzurri contro la Salernitana.

Emanuele Giaccherini, ex calciatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria degli azzurri contro la Salernitana: "Un Napoli a tratti un po' confusionario. Giocatori più importanti che provavano, come Kvara che ci era anche quasi riuscito, a risolvere la partita. Questa è la vittoria del gruppo, perché anche chi è entrato e ha giocato meno, come Demme e Zerbin, sono entrati col piglio giusto. Alla fine è arrivato questo risultato che tutti i napoletani speravano.

Squadra poco tranquilla? Però oggi era normale che oggi i giocatori andassero in campo non con quella serenità. C'è stato il ritiro, il Napoli doveva ritrovare un po' se stesso. Nel primo tempo si è visto che mancavano lucidità e serenità negli ultimi 25 metri. Il rigore poi ha cambiato un po' il volto della partita, perché nel secondo tempo la Salernitana si è abbassata un po' di più, il Napoli è venuto fuori e alla fine è riuscito a vincere".