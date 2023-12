Dazn, Giaccherini: "Osimhen come Lautaro. Kvara? Non reagisce agli eventi negativi"

Nel post-partita di Napoli-Cagliari, ai microfoni di Dazn è intervenuto Emanuele Giaccherini, ex calciatore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel post-partita di Napoli-Cagliari, ai microfoni di Dazn è intervenuto Emanuele Giaccherini, ex calciatore, parlando della situazione di Kvaratskhelia: “La sensazione è che Kvara soffra degli eventi negativi, di quando non gli riesce qualcosa. Sembra non reagire, come se avesse un atteggiamento pessimista nei propri confronti. Poi alla fine fa il gol perché è un giocatore che ce l'ha nelle corde”.

Su Osimhen: "Può fare gol o assist in ogni partita, è devastante. E’ il più forte del nostro campionato insieme a Lautaro. Il gol di Kvara l’ha praticamente fatto lui. L’esultanza rabbiosa di lui e Kvararatskhelia è l’asse che il Napoli deve ritrovare".