DAZN, il bordocampista: "Condizione ancora precarie, altre partite forti potrebbero calare..."

Tommaso Turci, giornalista e bordocampista Dazn, è intervenuto a “1 Football Club” su 1 Station Radio

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tommaso Turci, giornalista e bordocampista Dazn, è intervenuto a “1 Football Club” su 1 Station Radio: "E’ ancora calcio d’estate, alcune partite sono ‘dopate’ da condizioni fisiche ancora approssimative. Ci sono, poi, alcune squadre che si sono preparate per partire forte e che possono bruscamente calare tra qualche mese. Nonostante le partenze eccellenti di questa sessione mi sento di dire che il livello qualitativo delle squadre di metà classifica si è alzato. Anche le squadre in testa mostrano di avere idee, e di aver operato bene sul mercato. È un campionato, dunque, molto più competitivo e dall’alto tasso tecnico. Ci saranno partite spumeggianti, e prevedo una quota salvezza ben più alta del passato. È un campionato in cui ci sarà da divertirsi!

Cosa è mancato alla squadra di Garcia nella sfida contro la Lazio? La prima mezz’ora è stata di altissimo livello, il problema è stato la ripresa. Nel momento in cui si va giocare il secondo tempo come il primo, con la stessa cattiveria e la stessa proposta di calcio, la partita la si vince a mani basse. Mi sembra, però, che il Napoli abbia imparato la lezione. Gli azzurri sono una squadra forte, ma non possono permettersi di abbassare la tensione”.