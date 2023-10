Dazn, la moviola di Marelli: "Giusto non dare rigore a Raspadori. Bonazzoli rischia il rosso"

Luca Marelli, ex arbitro e commentatore tecnico arbitrale di Dazn, dopo la vittoria del Napoli sul campo dell'Hellas Verona si è espresso così

Luca Marelli, ex arbitro e commentatore tecnico arbitrale di Dazn, dopo la vittoria del Napoli sul campo dell'Hellas Verona si è espresso così: "Nel primo tempo c'è un contatto Dawidowicz-Raspadori nell'area di rigore dell'Hellas. Il contatto c'è, tra ginocchio e coscia, ma secondo me non è tale da portare al calcio di rigore. In questo caso bisogna tenere conto di un eventuale movimento secondario del difendente che in questo caso non c'è. Se fosse stato fischiato rigore, il VAR non sarebbe intervenuto.

Più interessante l'episodio del secondo tempo, quando Abisso decide di ammonire Bonazzoli per un fallo su Lobotka. Il fallo su Lobotka c'è tutto, il contatto avviene anche sopra la caviglia e Bonazzoli rischia il cartellino rosso. Che però non arriva perché il giocatore non affonda l'intervento".