Dazn, Mancini: "Non credo al mancato accordo Conte-ADL. E c'è un motivo"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Riccardo Mancini, giornalista Dazn.

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Riccardo Mancini, giornalista Dazn.

Può essere plausibile che, nonostante l’incontro con De Laurentiis, Conte abbia deciso di dedicarsi alla famiglia, o crede sia semplicemente mancato l’accordo economico? “Credo maggiormente alla prima ipotesi. Ho visto un Conte, anche nelle interviste del giorno prima, veramente provato. Anche nel volto del tecnico salentino si leggeva una certa stanchezza. Venire a Napoli potrebbe fare soltanto bene ad Antonio. Napoli, come piazza e come squadra, sarebbe l’ideale per Conte. Per questo non credo al mancato accordo con De Laurentiis. Sono convinto che, alla fine, abbia deciso di continuare a dedicarsi alla famiglia. Il fatto di aver imbastito una trattativa potrebbe desumersi dalla volontà di verificarne i margini anche se, alla fine, hanno vinto gli affetti”

Perché Lindstrom non riesce a trovare spazio con Garcia? “Credo che Garcia stia ancora provando a trovare i giusti meccanismi. Il tecnico vuole puntare, inizialmente, sull’usato sicuro, per poi potersi affidare anche ai giovani. Ciò detto, la squadra vanta delle qualità importanti, la prestazione con l’Udinese ne è una conferma. Il problema, dunque, più che tecnico mi pare essere mentale. Sappiamo quanto contino i rapporti umani, e nello spogliatoio credo possa esserci qualche malinteso”