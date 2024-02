Dazn, Marcolin: "Cambi di Mazzarri decisivi, gol dell'1-1 vale 50 milioni"

Nel post-partita su Dazn, l'opinionista ed ex calciatore Dario Marcolin ha commentato la vittoria del Napoli contro il Verona.

Nel post-partita su Dazn, l'opinionista ed ex calciatore Dario Marcolin ha commentato la vittoria del Napoli contro il Verona: "Un Napoli che ha trovato la via di fuga, anche con i cambi di Mazzarri che alla fine ha messo Kvaratskhelia dietro la punta. E' stato un gran Verona per atteggiamento, il gol dell'1-1 del Napoli vale 50mln perché arrivato da Lindstrom e Ngonge che sono stati i due colpi più costosi. Probabile che il nuovo corso azzurro sia ripartito proprio da quell'azione".

Su Lindstrom: "Giocatore forte, veloce e tecnico. All'inizio ha faticato a trovare la posizione, ma sull'assist vedi la freddezza dei suoi mezzi. Quella è una palla importante che viene data a Ngonge".