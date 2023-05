Dazn, Marcolin: “Ecco i due ruoli per cui interverrei quest'estate"

TuttoNapoli.net

In quale ruolo il Napoli dovrebbe intervenire nel prossimo mercato? Dario Marcolin, ex azzurro e opinionista, ha risposto così ai microfoni di Dazn: "Andrei sull’esterno destro e sul terzino sinistro, Politano-Lozano e Mario Rui-Olivera. Sono stati i due ruoli dove Spalletti cambiava in base alle squadre che affrontava e alla qualità degli avversari, perché non aveva un titolare fisso".