DAZN, Marcolin: “Il Napoli ha buttato due punti. Osimhen assomiglia a Weah”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Dario Marcolin, opinionista Dazn ed ex capitano del Napoli: “Il Napoli ieri ha buttato 2 punti, specie nel primo tempo ha avuto tante occasioni. Il motore di questa squadra è proprio il gioco, riesce a portare tanti uomini dentro l’area. Ieri è stato un primo tempo strano, la porta sembrava stregata. Poi è stato molto bravo anche Spalletti a cambiare la squadra. Mi colpisce tanto il fatto che il Napoli non si disunisce nelle difficoltà, gioca proprio con la stessa serenità. Questo è merito dell’allenatore. Ha avuto delle difficoltà nelle prime partite tra espulsioni, pareggi e svantaggi, ieri peraltro se ci fossero stati dei minuti in più forse avrebbe anche vinto.

Osimhen? Un giocatore che gli può assomigliare è George Weah. La conoscenza delle qualità tra il lavoro e il muoversi lo fa esaltare, l’attacco gioca per lui. Spalletti lo porterà a muoversi a occhi chiusi, lui è ancora una via di mezzo tra istinto e qualità. A volte per sopperire alla cambianza di un giocatore ne sposti due, come i terzini ieri. C’è da dire su Di Lorenzo che quando traslochi da una fascia all’altra cambia la postura e la gestione. Alla fine lui e Politano a destra al momento sono i super titolari, con loro il Napoli è un 30-40% più forte”.