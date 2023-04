Dazn, Marcolin: “Osimhen ieri ha dato un segnale, lui è il fulcro del Napoli"

"Un recupero importante per il Napoli, che su quattro partite ha fatto solo due gol".

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

L'ex centrocampista e attuale opinionista Dario Marcolin è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Ieri abbiamo visto, con quella traversa presa col Verona, tornare Osimhen prepotentemente. Ha dato un segnale che è pronto per il ritorno della partita di coppa con il Milan. Un recupero importante per il Napoli, che su quattro partite ha fatto solo due gol. Non eravamo abituati a vedere ciò, ma in tre di quelle quattro gare non c’era Osimhen. Lui è il fulcro di questa squadra, la fase offensiva cambia con un giocatore così”.