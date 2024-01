Dazn, Marelli: "Gol di Rrahmani regolare! Rigore? Episodio codificato visto più volte"

L'ex arbitro ed esperto di moviola Luca Marelli ha analizzato gli episodi di Napoli-Salernitana ai microfoni di Dazn.





Sul rigore concesso al Napoli: “E’ un episodio che assomiglia molto a quello visto in Inter-Verona. In questo caso chi arriva prima ha ragione. Simeone anticipa nettamente Fazio. Il difensore della Salernitana, che è in ritado, tocca il tendine d’Achille di Simeone. On-Field Review, perché ormai questa serie di episodi sono codificati, l'abbiamo visto più volte. Anni fa questi rigori non venivano fischiati, perchè non c'era il VAR. Sono episodi molto complessi da vedere in campo. Ora è stato oggettivato questa serie di difendenti da parte dei difendenti".

Sul gol decisivo di Rrahmani: “C’è stato uno scontro in area, dalla dinamica sembrava esserci una irregolarità di Rrahmani stesso. In realtà lo scontro con Ochoa è avvenuto col suo compagno Fazio, che poi è rimasto a terra. Ma la rete è regolare. Per quanto riguarda Tchaouna-Demme è semplicemente uno scontro di gioco, non c’è nessuna irregolarità. Il gol vittoria è regolare".

Sul giallo a Kvara: “Ammonizione corretta per comportamento antisportivo, visto che il georgiano allontana il pallone ritardando la ripresa del gioco della Salernitana. Ammonizione pesante, perchè il georgiano era in diffica e verrà squalificato nella prossima gara in campionato con la Lazio".