Dazn, Marelli smentisce De Rossi: "Non c'è rigore, è un normale scontro di gioco"

Luca Marelli, ex arbitro e analista, ha parlato ai microfoni di Dazn del rigore negato alla Roma per il quale si è lamentato anche De Rossi: "Non c'è un contatto sul piede di Zalewski, sono sia Blin che Falcone che arrivano sul pallone. Cercano di giocare il pallone, poi c'è uno scontro di gioco normalissimo come ce ne sono tanti. È vero che Falcone non tocca il pallone ma non va direttamente sull'uomo, va in direzione del pallone".