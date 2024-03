Dazn, Marelli sul corner del pari: "Difficile dire se la tocca Darmian o Di Lorenzo"

L'ex arbitro Luca Marelli, ha analizzato ai microfoni di Dazn gli episodi da moviola di Inter-Napoli, partendo dal calcio d'angolo da cui è scaturito il pareggio.

Non si capisce se il pallone si stato toccato da Darmian e Di Lorenzo. Veramente complicato, non mi sento di colpevolizzare l'assistente. Nessuna certezza, pare che l'abbia toccato Di Lorenzo con la punta del piede ma è solo una sensazione".

Non ci sono gli estremi per assegnare il calcio di rigore per il contrasto tra Rramhani e Thuram: “Molto bravo Rrahmani che con un intervento rischioso riesce a toccare il pallone con la punta del piede. Corretta la decisione di La Penna, avallata dal VAR”.

Questo invece il parere sullo scontro aereo tra lo stesso attaccante francese e Meret in uscita: “Arrivano in contemporanea e poi c’è scontro di gioco, la decisione migliore probabilmente era non fischiare nulla. Forse sarebbe stato più corretto lasciar correre”.